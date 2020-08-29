В субботу, 29 августа, в акции протеста против карантинных ограничений в Берлине, во время которой протестующие пошли на штурм Рейхстага, приняли участие более 38 тысяч человек. Более 200 из них были задержаны.

Об этом сообщает издание "Die Welt".

Как отмечается, в результате столкновений с протестующими были ранены семь правоохранителей.

"Демонстранты, выступающие против политики ФРГ в области коронавируса, прорвали кордон силовиков около здания Рейхстага", — говорится в сообщении.

Также репортер новостного агентства DPA сообщил, что протестующие поднялись по лестнице Рейхстага. В то же время отмечается, что сотрудники правоохранительных органов контролируют ситуацию.

Напомним, 29 августа в немецкой столице начались многотысячные протестные акции из-за намерения властей продлить карантин еще на несколько месяцев. Толпы людей собрались на центральной улице Фридрихштрассе.

Позже на митинге демонстранты внезапно начали скандировать фамилию российского президента Владимира Путина, объясняя это тем, что Путин может надавить на Трампа. После этого возле посольства России начались столкновения антикарантинщиков с полицией, где и задержали большую часть протестующих.