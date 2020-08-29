В Киевской области в городе Борисполь похитили 4-летнюю девочку. Похититель хотел изнасиловать ребенка и даже порвал на ней одежду. Но он утверждает, что не помнит, удалось ли ему совершить насилие или нет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По информации полиции, мужчина похитил ребенка, воспользовавшись тем, что ее мать отвлеклась, рассчитываясь за топливо. Он посадил ребенка в свой автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

Похитителя нашли в поле вблизи аэропорта "Борисполь".

Фото: Национальная полиция

После задержания мужчина признался, что попытался изнасиловать ребенка, но не помнит, удалось это ему или нет:

"Я хотел надеть презерватив себе на интимное место и изнасиловать ее, после этого меня задержала полиция. Я не помню, было там что-то или нет", - говорит похититель в видео.

Сама пострадавшая девочка рассказала, что похититель порвал на ней штаны.

Задержанный - житель Киевской области, 29-летний предприниматель. Сейчас против него открыли производство по статье о незаконном лишении свободы малолетнего ребенка. Однако действия похитителя дополнительно могут квалифицировать по статье об изнасиловании.

Видео: YouTube/Поліція Київщини

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