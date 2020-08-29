В Берлине, где сегодня прошла многотысячная акция против продления карантинных ограничений из-за коронавируса, часть радикальных демонстрантов прорвала оцепление и пошла на штурм Рейхстага. В их руках были флаги кайзеровской империи.

Видео появились в субботу, 29 августа.

Кроме того, у некоторых были флаги России и США. По данным СМИ, в ходе акции полиция задержала более 200 человек. При этом большая часть из них были задержаны из-за столкновений с полицией у посольства России. Также силовики применяли перцовые спреи для пресечения беспорядков.

Как видно на еще одном видео штурма Рейхстага, полиция начала отсекать подступы к зданию, чтобы протестующие с фланга не смогли прийти на помощь другим участникам акции, которые с имперскими флагами пошли на прорыв по главному направлению.

"Некоторое количество людей вошло в оцепленную зону на площади Platz der Republik и поднялись на лестницу здания Рейхстага", - написала местная полиция. Она сообщает, что демонстрантам в Берлине не удалось проникнуть в здание местного парламента, и жалуется, что в правоохранителей бросали камнями и бутылками.

"Похоже, что в полиции явно не хватает кадров. Происходят "невероятные сцены", - пишет издание Tagesspiegel.

Как пишет немецкая газета "Die Welt", всего в протестах участвовало более 38 тыс. человек.

Напомним, в субботу, 29 августа, на улицы Берлина вышли тысячи людей, которые настроены против карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса. На центральной улице Фридрихштрассе собрались около 18 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что внезапно на митинге демонстранты начали скандировать фамилию российского президента Владимира Путина, объясняя это тем, что Путин может надавить на Трампа.