Американские демократы, которые поддерживают кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена, боятся, что антирасистские протесты в США помогут победить президенту Трампу на предстоящих выборах. Демократы считают, что грабежи и насилие в городах во время протестов могут склонить на сторону Трампа нерешительных или колеблющихся американцев.

Статью об этом опубликовал axios.com.

В ходе опроса зарегистрированных избирателей поддержка протестов Black Lives Matters упала на 13 пунктов с июня по август перед тем, как в городе Кенош (штат Висконсин) афроамериканец Джейкоб Блэйк был обстрелян полицией.

Спад наблюдался во всех регионах, кроме города Милуоки как среди республиканцев, так и среди демократов. Недавно Трамп так высказывался по поводу протестов:

"Они не протестующие ... Это анархисты. Они агитаторы. Они мятежники. Они мародеры. Они даже не знают, кто такой Джордж Флойд. Если вы спросите их: "Кто такой Джордж Флойд?" они даже не смогут ответить".

В статье говорится, что сейчас Трамп пытается переключить внимание с коронавируса и безработицы на "закон и порядок, который не соблюдается на протеста"х. А беспорядки в Кеноше после того, как полиция в очередной раз стреляла в афроамериканца, стали ему выгодны.

Напомним, массовые протесты против расизма и беспорядки начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания сотрудниками полиции. С тех пор американские копы подстрелили еще нескольких чернокожих и поэтому протесты набирают оборотов.