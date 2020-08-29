Кондитерская корпорация "Roshen", принадлежащая семье бывшего президента Украины Петра Порошенко, в день годовщины Иловайской трагедии открыла на территории Киевской кондитерской фабрики новый светодинамический музыкальный фонтан.

Об этом говорится сообщении пресс-службы компании в субботу, 29 августа.

"Кондитерская корпорация "Roshen" завершила проект реконструкции территории Киевской кондитерской фабрики и мы рады пригласить вас посетить обновленную локацию Roshen Plaza", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, динамичный фонтан со светомузыкальным шоу является частью площади Roshen. Площадь сухого фонтана составляет 1 000 кв. м. Струи фонтана расположены так, что между ними можно спокойно гулять. Более 100 гейзеров достигают 2 м в высоту в пешеходном режиме и 3 м в режиме шоу.

Открытие фонтана и светомузыкальное шоу состоялось в 21:00. До этого он работал в тестовом режиме.

Стоит отметить, что корпорация экс-президента открыла новую площадку в субботу, 29 августа, когда в Украине чтят память погибших во время Иловайской трагедии.

Напомним, в августе 2014-го силы ВСУ оказались в окружении противника. 29 августа украинские части попытались выйти из окружения, во время которого их атаковали. Погибли сотни украинских военных, еще сотни попали в плен. Ранее "Страна" проводила полную реконструкцию событий под Иловайском.

Отметим, что виновником трагедии многие считают именно верховнокомандующего Петра Порошенко, а также тогдашнее командование ВСУ, которое не предприняло надлежащих мер для деблокады войск.

Добавим, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский призвал расследовать уголовное дело о причинах Иловайской трагедии.