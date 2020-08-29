В китайской провинции Шаньси на севере страны обрушилась гостиница. В результатате происшествия погибли 17 человек. Кроме того, 28 человек получили ранения, у семерых человек травмы тяжелые.

Об этом сообщает информационное агентство Китая Синьхуа.

Трагедия произошла в субботу в городе Линфэнь уезда Сянфэнь. На месте продолжается разбор завалов и поиск, возможно, остающихся под ними людей.

Для руководства спасательными работами в город прибыли представители министерства по чрезвычайным ситуациям Китая. Причины обрушения полка не установлены, начато расследование.

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