В столице Германии - Берлине, - где сейчас проходит массовая акция протеста против карантинных ограничений, произошли столкновения между участниками митинга и полицией. Стычки прошли возле посольства России в Германии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель правоохранительных органов уточнила, что действия протестующих не были направлены на посольство России, и у произошедшего не было политических мотивов.

Во время инцидента группа людей начала бросать в полицию камни и бутылки. Двое протестующих задержаны.

Напомним, что в субботу, 29 августа, в Берлине тысячи людей вышли на акцию протеста против карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса. На центральной улице Фридрихштрассе собрались около 18 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что внезапно на митинге демонстранты начали скандировать фамилию российского президента Владимира Путина, объясняя это тем, что Путин может надавить на Трампа.