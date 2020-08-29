В субботу, 29 августа, президент Украины Владимир Зеленский сразу же после главы Рады Дмитрия Разумкова подписал закон о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен с 1 сентября 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 822, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, глава страны инициировал закон с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения.

Также Офис президента напомнил, что повышение "минималки" с сентября текущего года является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 года до 6 тысяч гривен, а в течение 2021 года минимальная зарплата должна вырасти до 6,5 тысяч гривен.

В то же время, с учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров Украины 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября 2020 года размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы в 2225 гривен.