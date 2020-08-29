"Страна" узнала некоторые подробности по поводу вчерашнего чрезвычайного происшествия с автомобилем опального нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса.

По информации наших источников в МВД, автомобиль неожиданно загорелся вчера около 22:30 во дворе в Лабораторном переулке в Печерском районе столицы, где проживает народный депутат. Лерос вызвал пожарную охрану и полицию, однако моторный отсек автомобиля выгорел полностью.

По заявлению парламентария полиция начала расследование по ч.2 ст.194 УК Украины - Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы. В рамках следствия будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая и должна дать ответ, был ли это поджог.

О сгоревшем автомобиле Гео Лероса известно, что это "Mercedes-Benz GL" черного цвета с дизельным мотором, 2011 года выпуска, ввезенный в б/у состоянии из-за границы и растаможенный. Он был зарегистрирован в марте этого года в территориальном сервисном центре на Кольцевой дороге, где обслуживаются многие VIP-клиенты еще с тех времен, когда там было МРЭО. Согласно декларации политика, стоимость авто - 332 тысячи гривен.

Автомобиль Лероса ремонту не подлежит, сам владелец считает это спланированной акцией из-за его разоблачений коррупции в ближайшем окружении президента Владимира Зеленского.

Как сообщалось, полиция начала расследование поджога автомобиля народного депутата от фракции "Слуга народа" Гео Лероса. Сейчас ведется изучение записей с камер наблюдения.

Напомним, 29 марта Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.