Генеральный штаб Вооруженных сил Украины хочет уменьшить число призывников, которые осенью 2020 года попадут на срочную службу в армию. Но в армии хотят принимать больше контрактников и готовить из них квалифицированных военных.

Об этом пишет прес-служба ВСУ.

"С начала года привлечено к военной службе по контракту в Вооруженных Силах Украины 25 тыс. человек (из них более 2 тыс. человек офицерского состава). Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас в генштабе продолжается работа по качественному укомплектованию ВСУ рядовым и сержантами, которая направлена на увеличение военнослужащих военной службы по контракту. В частности, принимаются меры по совершенствованию порядка прохождения военной службы указанной категории военнослужащих.

"В военных комиссариатах, которые постепенно превращаются в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, продолжается совершенствование по организации отбора кандидатов для приема на военную службу по контракту. Проведение указанной работы положительно определяется на количестве граждан, поступающих на военную службу по контракту и связывающих свою дальнейшую судьбу со службой в составе Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что киевский абитуриент пожаловался на незаконный призыв со стороны ВСУ.

Также "Страна" рассказывала, что в Вооруженных силах Украины обвинили военкоматы в призыве на службу больных туберкулезом.