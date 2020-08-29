Власти Евросоюза, США, Британии и Швейцарии призвали правительство Беларуси прекратить совершать насилие против собственного населения и угрожать им военной силой.

Об этом говорится в совместном заявлении дипломатических миссий этих стран и ЕС о репрессиях в Беларуси, опубликованном на сайте правительства Британии.

"Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан, а также немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу.

Также в Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне и Берне настаивают на необходимости прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам.

"Мы призываем власти Беларуси придерживаться взятых на себя международных обязательств по соблюдению основных демократических свобод и прав человека.

Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех возможных преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога ", - сказано в заявлении.

Напомним, 19 августа лидеры стран ЕС признали нечестными выборы в Беларуси. При этом вчера министры иностранных дел ЕС договорились расширить санкции против Беларуси.

В то же время глава Евродипломатии заявил, что Беларусь не должна стать второй Украиной.