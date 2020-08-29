В городе Днепр утром 29 августа мужчина взорвался в машине. Полиция говорит, что сдетонировала граната из-за неосторожного обращения с оружием.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Водитель сел в припаркованный автомобиль. Скоро оттуда раздался взрыв.

"ЧП произошло в 10:20 возле одного из рынков в Шевченковском районе. В момент взрыва в автомобиле находился только водитель. Пострадавший получил телесные повреждения от которых скончался в больнице", - говорится в сообщении.

С места происшествия правоохранители изъяли фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната Ф-1.

Личность потерпевшего установлена. Это житель Солонянского района города. Другие люди и припаркованные рядом автомобили не пострадали.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Национальная полиция

Ранее "Страна" писала, что в Мариуполе от взрыва гранаты в доме погиб мужчина. После приезда полиции на место трагедии выяснилось, что в доме находились и другие боеприпасы.

Также мы рассказывали, что 62-летний житель Изюма Харьковской области попытался совершить суицид при помощи подрыва гранаты во дворе своего дома. В результате инцидента мужчина получил травмы и был госпитализирован.