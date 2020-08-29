На митинге в Берлине, где сегодня тысячи людей протестуют против продления карантинных ограничений из-за коронавируса, демонстранты начали скандировать фамилию российского президента Владимира Путина.

Соответствующее видео опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

На записи закадровый голос говорит, что спрашивал у участников митинга, почему они вышли с российским флагами. "Все просто: потому что Путин может надавить на Трампа", — отметил мужчина.

Напомним, сегодня в столице Германии тысячи граждан вышли протестовать против карантина. Cреди протестующих замечены люди с флагами России и "ДНР", а также германскими имперскими с Трампом.

В свою очередь полиция требует от участников акции разойтись, так как они не соблюдают эпидемиологические меры в условиях эпидемии коронавируса в Германии. На месте дежурят три тысячи сотрудников полиции, пригнаны водометы. В пригородах Берлина были замечены подразделения бундесвера, а также танки.