Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, который после Майдана в 2014 году сбежал в Россию, заявил, что YouTube закрыл его канал.

Об этом Азаров сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в ночь на 29 августа его канал на YouTube был заблокирован "за нарушение экспортного законодательства". Азаров заявил, что возмущен этим фактом, так как у него было более 200 тыс. подписчиков, а общий просмотр материалов и комментариев "перевалил за 55 миллионов".

Он отметил, что не собирается "все это так оставить", поэтому планирует открыть новый канал на YouTube.

"США мстят мне за поддержку Беларуси. Мой канал на YouTube заблокирован. В одночасье YouTube самовольно отказал в доступе к информации миллионам людей. Лишил их возможности узнать мою точку зрения. Что это, как не политическая цензура?! И она давно стала фирменной чертой руководства Google: там безжалостной рукой вычищают все, что не соответствует интересам Вашингтона. Западные информационные гиганты, в первую очередь Google, давно потеряли берега", - написал политик.

Как рассказал экс-премьер, блокировка его канала произошла сразу после того, как в ночь с пятницы на субботу большое интервью государственному телеканалу Беларуси "ОНТ", которое выставил у себя в YouTube. В этом интервью Азаров поддержал Лукашенко и призвал белорусов не повторять украинские ошибки.

Напомним, ранее Давид Жвания рассказал, как он лично давил на Азарова, чтобы он ушел в отставку.

Также в марте мы писали, что Совет ЕС отменил санкции против Азарова и Ставицкого.