На сайте Киевской городской государственной администрации появилась петиция о переименовании проспекта лидера украинского националистического движения Степана Бандеры в Киеве. Ему хотят присвоить имя недавно умершего украинского ученого Бориса Патона.

Кроме того, точно такая же петиция появилась на сайте президента Украины.

Украинский учёный в области металлургии и технологии металлов и президент Национальной академии наук Украины Борис Патон жил и работал в Киеве, его именем назван один из киевских мостов, сваренный по технологии, предложенной Патоном. Ученый умер 19 августа 2020 года в возрасте 101 года.

Текст петиции на сайте КГГА, поданной Виктором Николаевичем Баситым, предлагается переименовать проспект С. Бандеры в проспект Б. Патона. Уже собрано 272 подписи из 10 000 необходимых, на сбор подписей есть еще 87 дней. Если соберется необходимое количество, петицию будут обязаны рассмотреть.

Свое предложение автор объясняет тем, что это нужно сделать для увековечивание памяти академика Бориса Патона.

На сайте президента собрано 163 подписей из 25 000, необходимых для того, чтобы петицию рассмотрел Зеленский.

Ранее мы писали, что нардеп Илья Кива предложил переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь Джорджа Флойда, чернокожего жителя Миннеаполиса, которого при задержании убил полицейский.

Также "Страна" рассказывала, что в Крыжополе улицу генерала армии УНР Тютюнника хотят переименовать в честь отца Порошенко.