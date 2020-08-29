Майор медицинской службы, который наехал на трех курсанток военной медицинской академии, перед ДТП пугал девушек и заехал на ступеньки, на которых они пытались спастись.

Об этом сообщает группа dtp.kiev.ua в Facebook, которой стали известны подробности инцидента.

"Стало известно, что майор перед тем, как совершить наезд на курсанток, пугал их, а после заехал на ступеньки, на которых девушки пытались спастись", - говорится в публикации.

Также паблик рассказал о состоянии пострадавших девушек на текущий момент.

"Сейчас одна из трех пострадавших во время наезда на территории воинской части курсанток находится в тяжелом состоянии в реанимации. Курсантки не падают духом и собираются продолжить учебу в Украинской военно-медицинской академии после прохождения курса лечения", - добавили в сообществе.

Напомним, происшествие случилось 25 августа в Киеве на территории военного колледжа по улице Зоологической. Тогда пьяный майор за рулем авто сбил троих девушек-курсанток, которые приехали в учебное заведение за формой. Все пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В результате девушки получили тяжелейшие травмы. Двоим из них пришлось ампутировать по одной ноге.

26 августа суд отправил майора под стражу, ему грозит срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового