Российский актер и режиссер, народный артист СССР Владимир Андреев скончался в возрасте 90 лет.

Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, передает ТАСС.

"Мне позвонила супруга Андреева, актриса Наталья Селезнева, и сказала, что несколько минут на даче его не стало, - отметил Заславский. - Два дня назад мы отмечали 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца. Но мы надеялись, что все будет хорошо и скоро он встретится со студентами, которых мы только что набрали в ГИТИС".

По его словам, организацией похорон займется Театр имени Ермоловой, который долгое время возглавлял Андреев. "По предварительной информации, прощание пройдет в среду, 2 сентября", - сказал собеседник агентства.

Точная причина смерти не сообщается.

Владимир Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. С 1990 по 2012 годы был художественным руководителем Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, в 2012 году стал его президентом.

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