Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в субботу, 29 августа, подписал законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен. Ранее за принятие законопроекта проголосовали народные депутаты.

Об этом говорится на сайте парламента.

"Закон направлен на подпись президенту", – отмечается в графе о прохождении документа.

Законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн, был принят в целом народными депутатами Украины 25 августа на внеочередной сессии. Решение должно вступить в силу с 1 сентября.

та Украины Владимира Зеленского, который призывал депутатов голосовать за повышение минимальной зарплаты, повышение с 1 сентября минималки до 5 000 гривен - это первый этап. В течение 2021 должны быть реализованы еще несколько.

Между тем, в ОПЗЖ заявили, что вместе с повышением минзарплат Зеленский хочет "протащить грабительские кредитные соглашения".