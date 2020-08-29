В субботу, 29 августа, в одном из жилых домов в Одессе с уровня второго этажа оборвалась кабмина лифта, внутри которого находился подросток.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Так, в 14:29 в Службу Спасения "101" поступило сообщение об обрыве кабины лифта с уровня 2-го этажа в доме на ул. Александра Невского, 49. Внутри находится подросток.

"В 14: 41 спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли двери лифта и передали мальчика 2004 г. р. сотрудникам скорой медицинской помощи. После медицинского осмотра медицинская помощь и госпитализация не понадобились", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, для спасения ребенка была привлечена 1 единица техники и 5 человек личного состава.

Напомним, 8 августа под Одессой в девятиэтажке оборвался лифт с десятилетним ребенком.

Также сообщалось, что в начале года в новом доме на Теремках в Киеве рухнул грузовой лифт с пассажирами.