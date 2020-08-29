Заведение "Таверна Эль Пасо" в Ровно выпустила рекламный ролик, в котором пятеро чернокожих актеров кормят девушку кусками пиццы. Видео является отсылкой к кадру из порнофильма, который стал известным мемом. Пользователи соцсетей разделились - некоторым реклама показалась оскорбительной, других наоборот приятно впечатлила ее эпатажность.

Нашумевший ролик появился в сети в пятницу, 27 августа.

Так, по сюжету видео светловолосая девушка в розовой футболке сидит на диване, за ее спиной выстроились пятеро темнокожих парней в футболках и нижнем белье. "Не знаю... Я такого еще никогда не делала, потому немного волнуюсь. Вас так много, потому не знаю, что выбрать", - говорит героиня ролика. После этого мужчины в предлагают ей пять коробок с разными видами пиццы, в том числе и пиццей на черном тесте.

В конце видео девушка пробует по очереди по куску из каждого вида лакомства, особо отмечая размер порции на необычном тесте.

"Эль Пасо" - твои фантазии, наша пицца", - говорит закадровый голос.

Стоит отметить, что эта реклама повторяет кадр из американского порнофильма производства студии Colette, ставший мемом. При этом пик его популярности прошел еще в 2018 году, однако маркетологи "Таверны Эль Пасо", тем не менее, решили сделать такую отсылку.

Реклама вызвала бурю обсуждений в социальных сетях.

"В Ровно наконец провели интернет и местные сельские креативщики впервые взглянули порнушки? На кого рассчитана эта реклама? На ровенских селюков?" - недоумевает пользователь Instagram.

"Просто боги маркетинга, реклама которую не хочется перематывать", - не соглашается с предыдущим комментатором один из неравнодушных.

"Фемки подгорели, красавцы !!!", - восторгается человек с ником "bednuy__student".

"Отвратительная реклама, покупать теперь не будем и вам советуем", - написал один из негодующих комментаторов.

"Какой ужас ... это же надо такого непутевого маркетолога нанять. такое впечатление, что владелец любитель извращенец. Культурный шок!" - возмутилась пользователь Insragram.

Напомним, недавно мировой бренд одежды Diesel снял рекламный ролик в Киеве. Локацией выбрали один из корпусов Киевского национального политехнического института, а главной героиней видео стала девушка-трансгендер.

Ранее мы писали, что известная на весь мире супермодель Наоми Кэмпбелл, которой в этом году исполнилось 50 лет, снялась в рекламе косметики полностью обнаженная.