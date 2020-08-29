В Ворзеле в Киевской области родильный дом Ирпенской центральной больницы был отправлен на карантин из-за выявления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин в Facebook.

"В ночь со среды на четверг скорая доставила туда беременную (38 неделя) жительницу Ворзеля с угрозой прерывания беременности. Женщине нужно было экстренно сделать кесарево сечение. Поскольку у нее была температура и признаки респираторного заболевания, сделали экспресс-тест на Covid-19. Он оказался отрицательным. Из-за прямой угрозы жизни женщины и ребенка, наши медики приняли решение немедленно оперировать. После операции женщину поместили в изолятор и сообщили о необходимости сдачи анализов для ПЦР-диагностики. И только тогда она рассказала о том, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты - они, к сожалению, положительные", - написал Маркушин.

Родильный дом закроют на карантин на две недели.

"Есть 10 медиков, которые непосредственно контактировали с больной и 20 беременных, находившихся в это время в родильном (с больной женщиной не контактировали!). 14 беременных, которые были на сохранении, выписываем домой под наблюдение семейных врачей. Контактные врачи уже на самоизоляции. Всем 30 лицам будет сделано ПЦР-тестирование", - добавил Маркушин.

Беременных жительниц района будут направлять на роды в Бородянскую центральную районную больницу.

Напомним, в начале августа в Сумах "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" был закрыт на карантин после того, как одна из рожениц заразила четырех медиков коронавирусом.

Ранее мы писали, что в Виннице женщине пришлось рожать на улице возле закрытого на дезинфекцию роддома.