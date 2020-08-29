В селе Андреевка Харьковской области более 500 человек вышли на митинг с требованием выселить ромов из населенного пункта. Акция протеста переросла в столкновения. Местные жители пытались прорваться во двор дома, где проживают представители этого этнического меньшинства.

Об этом в субботу, 29 августа, информирует пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщается, что на сегодня жителями Андреевки район была назначена мирная акция "с целью выражения недовольства действиями ромских семей", которые проживают на территории района. После акции, в которой приняли участие более 500 человек, митингующие направились к дому, где проживает семья ромов, и пытались прорваться к ним во двор с криками "Уезжайте". На пути стало подразделение полиции.

В окна дома разгневанные жители села бросили яйца и камни. Одно из окон было разбито. Впоследствии полиция эвакуировала со двора семью ромов на своем автомобиле.

"Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий", - говорится в сообщении.

По информации телеканала "Суспільне", люди вышли на улицы в связи с дракой, которая произошла в селе 19 августа. В ходе конфликта 20-25 человек избили парня.

Напомним, недавно мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил правоохранителям вывезти всех ромов из города в Закарпатье. Высказывание попало на видео и было опубликовано в соцсетях. После этого заявление вызвало возмущение среди правозащитников и международной общественности.

Ранее мы писали, что Украина не прислушалась к рекомендациям Совета Европы касательно защиты прав нацменьшинств, в частности ромов. Европейский орган выступал с заявлением о притеснении этих социальных групп еще в 2017 году.