Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину Иловайской трагедии записал видеообращение, в котором заявил о необходимости расследовать ее причины.

Видео опубликовал Офис президента на своей странице в Facebook.

"Какой бы горькой правда ни была, правоохранительные органы должны показать результат. Я знаю, что в Генеральной прокуратуре был создан департамент войны именно для того, чтобы расследовать такие громкие, и к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они будут в этом направлении шагать вперед", - сказал Зеленский.

Напомним, в августе 2014-го силы ВСУ оказались в окружении сил "ДНР", которых поддержали части российской армии. 29 августа украинские части попытались выйти из окружение. Командование окруженной группировки заявляло, что договорилось с противником о "зеленом коридоре", однако при выходе колонна была атакована. Погибли сотни украинских, сотни попали в плен.

Сепаратисты заявили, что "зеленый коридор" они были готовы дать только при условии выхода без техники, но украинское командование на это не согласилось и пошло фактически на прорыв, не имея никаких договоренностей с противником.

Это же подтверждают и ряд свидетелей с украинской стороны.

"Страна" проводила полную реконструкцию событий под Иловайском.

В ходе боев был фактически полностью уничтожен весь южный фланг сил АТО и Украина была вынуждена пойти на первые Минские соглашения, заключить перемирие и взять обязательства предоставить Донбассу особый статус.

Виновником трагедии часть экспертов считает Петра Порошенко, а также тогдашнее командование ВСУ, которое не предприняло надлежащих мер для деблокады войск. Другая часть полагает, что главная вина лежит на командующем группировкой украинских войск под Иловайском генерале Руслане Хомчаке (ныне - командующий ВСУ), из-за просчетов которого войска попали в окружение.

В августе 2017 на сайте Генпрокуратуры появился текст отчета о результатах расследования Иловайской трагедии. Однако там вся вина была переложена на российские войска. Об ответственности украинских военных начальников речи не шла.