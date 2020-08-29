В Берлине полиция требует от участников акции протеста против карантина разойтись, так как они не соблюдают эпидемиологические меры в условиях эпидемии коронавируса в Германии. Тем не менее, часть демонстрантов еще остается у Бранденбургских ворот.

Об этом в субботу, 29 августа, информирует пресс-служба германской полиции.

"К сожалению, у нас нет другого выхода: мы обратились к организатору демонстрации и сообщили ему, что собрание будет распущено полицией. Все принятые до сих пор меры не привели к соблюдению предписаний", - сообщили правоохранители. В полиции добавили, что демонстрантов неоднократно призывали соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Стоит отметить, что акция должна была начаться в 15:30 по местному времени (16:30 по Киеву) на центральном бульваре Unter den Linden. После этого участники планировали пройти по Friedrichstrasse, через центр города, до Бранденбургских ворот и далее - к Колонне победы. Однако уже за два часа до начала демонстрации на нее пришли до 30 тысяч человек.

Cреди протестующих замечены люди с флагами России и "ДНР", а также германскими имперскими с Трампом.

Митинг в Берлине с германскими имперскими флагами с Трампом. Фото из телеграм-канала "Россия в глобальной повестке"

Присутствуют на акции и небольшие группы германских анархистов.

Напомним, Административный суд Берлина отменил запрет на собрания, установленный начальником полиции Берлина, но только на один день - 29 августа. В связи с этим стало возможным участие огромного количества людей на сегодняшней акции.

Ранее мы писали, что в пятницу, 28 августа, во время ежегодной летней пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ближайшие несколько месяцев не стоит рассчитывать на снятие карантинных мер, в связи c эпидемией Covid-19.