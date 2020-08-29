Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов освободил от должности главу правительства Эрика Пухаева от занимаемой должности. Вместе с ним в отставку ушло все правительство страны.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента страны.

"Постановляю: освободить Пухаева Эрика Георгиевича от должности председателя правительства Республики Южная Осетия согласно его заявлению. Объявить об отставке правительства Республики Южная Осетия. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Южная Осетия на Бекоева Геннадия Борисовича", - говорится в сообщении.

Кроме того, Бибилов также поручил правительству исполнять свои обязанности до формирования состава нового кабмина.

Напомним, в пятницу, 28 августа, в центре Цхинвала собрались протестующие после того, как распространилась информация о смерти местного жителя, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Люди требовали отставки правительства.

В тот же вечер председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил о том, что покидает свою должность по требованию собравшихся протестующих.