Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал горожан протестовать против ужесточения карантина, которое было введено в областном центре на последнем заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом городской голова сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в субботу, 28 августа.

Так, по словам мэра Ивано-Франковска, сейчас горожанам важно не молчать и показать свою принципиальную позицию касательно карантина в городе. При этом игнорировать распоряжения Кабмина и Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС местные власти не намерены.

"Я призываю мирным способом выражать свой протест", - сказал мэр.

Стоит отметить, что ужесточение карантина в "красных зонах" вступит в силу с понедельника, 31 августа.

Напомним, вчера Марцинкив заявил, что внесение города в "красную" коронавирусную зону, где должен быть максимально усилен карантин, является политическим решением.

Ранее мы писали, что в Черновцах местные власти также не согласны с ужесточением карантинных ограничений, в городе назревает настоящий бунт.