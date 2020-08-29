Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о правилах и рекомендациях для дошкольных учебных учреждений, который будут действовать с первого сентября в рамках адаптивного карантина.

Об этом он рассказал в ходе брифинга, который транслировался в Facebook.

Так, сперва при входе обязательно должен будет проводиться скрининг всех работников.

"Воспитатели утром принимают детей в заведение от родителей на территории заведения, но за пределами здания. Это достаточно важно, то есть для того, чтобы не было вхождения в здание родителей", - сказал он.

При входе в детский сад, по словам Степанова, должно будет быть организовано место для обработки рук антисептиками. А все противоэпидемические меры для детей должны будут происходить в игровой форме.

"Что запрещается в этих заведениях - использовать многоразовые тканевые полотенца. Почему мы запрещаем? Потому что все это может существенно повлиять на распространение COVID-19. Именно многоразовые полотенца - если вдруг кто-то будет больным. Использование мягких игрушек. Ковры с длинным ворсом. Заходить внутрь помещения в уличной обуви, то есть желательно на входе в помещение сразу снимать соответствующую уличную обувь", - рассказал он.

А вот массовые мероприятия в дошкольных учебных учреждениях будут запрещены в рамках предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации. Гулять группы должны будут в разное время, чтобы минимизировать возможность "пересечения" детей.

"В детском саду должны проводить дезинфекцию поверхностей не реже, чем каждые два часа, и сразу после завершения занятий. Это должно войти в правила поведения в детском саду. Необходимо проводить проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня", - уточнил Степанов.

Минздрав рассказал о правилах и рекомендациях для детсадов с 1 сентября. Смотреть с 7:20. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, вчера Минздрав выступил с обращением, в котором рассказал, в каких городах и районах дети не пойдут в школы с 1 сентября.

Ранее "Старна" писала, что у всех украинских школьников первый урок 1 сентября будет посвящен мифам о коронавирусе.