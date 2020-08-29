Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград выдающимся гражданам страны. В их число попали дизайнер Артемий Лебедев и солист группы "Любэ" Николай Расторгуев.

Соответствующий документ опубликован в субботу, 29 августа, на официальном портале правовой информации.

Так, дизайнер Артемий Лебедев и гендиректор компании InfoWatch Наталья Касперская получили орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Орденом Александра Невского награжден фронтмен "Любэ" Николаев Расторгуев. Стоит отметить, что Путин неоднократно в интервью говорил о своей любви к творчеству этой группы. Аналогичную награду президент РФ присвоил и мультипликатору Леониду Шварцману.

Всего в списке награжденных несколько десятков человек из бизнеса, политики, сферы образования и культуры Российской Федерации.

Напомним, Служба безопасности Украины запретила въезд в страну Артемию Лебедеву за то, что он якобы является активным сторонником антиукраинской общественной позиции, идеологии так называемого "русского мира" и "деятельности боевиков ОРДЛО".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины трагически погибшему в феврале 2015 года музыканту, фронтмену группы "Скрябин" Андрею Кузьменко.