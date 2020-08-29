В рамках презентации биотехнологической компании Neuralink, американский изобретатель и миллиардер Илон Маск показал специальный чип для мозга Link, благодаря которому можно будет подключать мозг к компьютеру.

Об этом сообщает "Gazeta.ru".

Так, изобретатель надеется, что разработчики смогут снизить цену нововведения до нескольких тысяч долларов. В эту стоимость будет входить и специальная операция по внедрению чипа. При этом наличие подобного виджета будет незаметным для других людей.

"Чип Neuralink мог бы быть в моем мозгу прямо сейчас, и вы бы не догадались", - сказал он.

Кроме того, Маск сравнил чип с фитнес-браслетом, который расположен "в вашем черепе с крошечными проводами".

Также изобретатель рассказал о том, что Link уже успешно имплантировали трем свиньям, что позволило считывать их мозговую активность. Более того, удаление импланта никак не повлияло на функции нервной системы – одной из свиней его удалили.

Напомним, глава компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск впервые вошел в топ-4 богатейших людей мира.

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