В субботу, 29 августа, в Минске проходит автопробег в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко на фоне нескончаемых протестов оппозиции. Акция проводится под лозунгом "За единую Беларусь".

Фотографии с автопробега опубликовало информационное агентство БЕЛТА.

На данный момент известно, что в автопробеге участвуют порядка 120 автомобилей. К акции также присоединилась и пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт на Jeely Atlas (с номерами 0010 АВ-7 на фоно ниже). Участники мероприятия движутся по улицам Минска с государственными флагами республики.

Автопробег стартовал от аквапарка "Лебяжий", прошел по МКАД, проспектам Независимости и Победителей.

Стоит отметить, что в Беларуси третью неделю продолжаются несанкционированные массовые протестные акции, начавшиеся в основной день голосования на выборах президента 9 августа. На них, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом в 80,1% голосов.

При этом оппозиция итоги голосования не признала и считает, что победу одержала занявшая второе место Светлана Тихановская. Под давлением властей республики она была вынуждена уехать в Литву.