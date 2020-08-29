В пятницу вечером, 28 августа, в Одессе в результате падения из окна на девятом этаже погиб трехлетний мальчик.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, по предварительной информации, ребенок выпал из окна квартиры многоэтажки в Малиновском районе города, пока мать готовила еду на кухне. До этого семья в поле зрения правоохранителей и работников социальных служб не попадала.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная служба территориального отделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти ребенка…", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту внесены данные в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в понедельник, 24 августа, в Дарницком районе столицы 7-летний мальчик выпал из окна и погиб на месте. Он пролетел 12 этажей. Его отец пошел встречать жену и оставил мальчика одного дома на 15 минут.

Ранее "Страна" писала, что на улице Рубчака во Львове из окна выпала девочка в возрасте 1 года и 7 месяцев.