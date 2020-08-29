Митинг в Берлине

В субботу, 29 августа, в Берлине до 20 тысяч человек протестуют против введенных немецким правительством карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной болезни Covid-19. Кабмин ФРГ осудил демонстрацию из-за того, что ее участники не соблюдают эпидемиологические меры предосторожности.

Об этом информирует Deutsche Welle.

Примечательно, что в связи с пандемией коронавирусной болезни в Германии запрещены массовые мероприятия, в том числе и митинги. Однако Административный суд Берлина отменил запрет на собрания, установленный начальником полиции Берлина, но только на один день - 29 августа. 

В связи с этим многотысячная толпа протестующих смогла собраться у Бранденбургских ворот в центре германской столицы. Участники митинга выступают решения властей продлить коронавирусный карантин, который, по их мнению, бьет по бизнесу и доходам простых людей.

Многие участники полагают, что опасность коронавируса сильно раздута политиками, а потому карантинные ограничения не оправданы.

К слову, некоторые участники митинга пришли на него с флагами Германской империи с нарисованным на них портретом Трампа (президент США также, как известно, выступает против "перегибов" с карантином).  

По данным германских правоохранителей, сегодняшняя демонстрация стала одной из крупнейших в городе за последние 15 лет. Силовики уже стянули к центру Берлина дополнительные силы, в том числе и тяжелую технику, в частности водометы. Сотрудники полиции уже проводят задержания у Бранденбургских ворот.

Напомним, вчера во время ежегодной летней пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ближайшие несколько месяцев не стоит рассчитывать на снятие карантинных мер, в связи c эпидемией Covid-19.

Напомним, последняя массовая демонстрация против коронавирусных ограничений прошла в нескольких городах Германии 16 мая.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться