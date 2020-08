В субботу, 29 августа, в Берлине до 20 тысяч человек протестуют против введенных немецким правительством карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной болезни Covid-19. Кабмин ФРГ осудил демонстрацию из-за того, что ее участники не соблюдают эпидемиологические меры предосторожности.

Об этом информирует Deutsche Welle.

Примечательно, что в связи с пандемией коронавирусной болезни в Германии запрещены массовые мероприятия, в том числе и митинги. Однако Административный суд Берлина отменил запрет на собрания, установленный начальником полиции Берлина, но только на один день - 29 августа.

В связи с этим многотысячная толпа протестующих смогла собраться у Бранденбургских ворот в центре германской столицы. Участники митинга выступают решения властей продлить коронавирусный карантин, который, по их мнению, бьет по бизнесу и доходам простых людей.

Многие участники полагают, что опасность коронавируса сильно раздута политиками, а потому карантинные ограничения не оправданы.

К слову, некоторые участники митинга пришли на него с флагами Германской империи с нарисованным на них портретом Трампа (президент США также, как известно, выступает против "перегибов" с карантином).

По данным германских правоохранителей, сегодняшняя демонстрация стала одной из крупнейших в городе за последние 15 лет. Силовики уже стянули к центру Берлина дополнительные силы, в том числе и тяжелую технику, в частности водометы. Сотрудники полиции уже проводят задержания у Бранденбургских ворот.

Protesters gathering for corona skeptic demo in Berlin. Masks are not compulsory, but organisers are responsible for ensuring that demonstrators maintain social distancing. En route we’ve also seen flags and t-shirts belonging to far-right extremist groups #b2908 pic.twitter.com/fUMONczpvT