Решение Конституционного суда Украины относительно директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника заблокировало его работу, поскольку его полномочия прекращены. При этом ведомство продолжает действовать.

Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает "УНН".

"В законе о Национальном антикоррупционном бюро есть исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий председателя, и таких оснований, как решение Конституционного суда, там нет. С другой стороны, есть решение Конституционного суда, которое необходимо выполнить. Самый первый вариант - президент должен издать указ об увольнении председателя НАБУ на основании решения Конституционного суда. Пойдет ли президент таким путем - пока я не могу сказать. Потому что вопрос очень неоднозначный и требует детального изучения", - сказал он.

В то же время Вениславский уточнил, что другого субъекта кроме президента, который вправе уволить Сытника, сейчас нет.

"Господин Сытник назначен на должность указом президента, на основании которого и возникли трудовые отношения с Артемом Сытником. Никакого другого субъекта, который вправе сейчас увольнять господина Сытника с должности, кроме президента, я сейчас не вижу", - рассказал он.

Напомним, Конституционный суд Украины (КС) опубликовал принятое в пятницу, 28 августа, решение признании неконституционным указа от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В суд по поводу законности назначения обращались несколько депутатов, в том числе "слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский, Виктор Медведчук из "Оппоплатформы" и другие. Они посчитали, что экс-президент Петр Порошенко, назначив директора НАБУ в апреле 2015 года, вышел за рамки своих конституционных полномочий, в результате Конституционный суд удовлетворил их ходатайство.