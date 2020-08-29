В Офисе президента анонсировали проведение честного и прозрачного конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в связи с признанием неконституционным указа о назначении в 2015 году главой ведомства Артема Сытника.

При этом в Офисе президента дали понять, что не считают Сытника (ни кого-либо другого) главой НАБУ, так как заявили, что ждут "эффективной антикоррупционной политики" от "исполняющего обязанности директора Бюро".

Об этом в субботу, 29 августа, информирует пресс-служба ОП.

"Безусловно, сильное правовое государство - это и закон как фундамент справедливых общественных отношений, и обязательное распределение полномочий между всеми ветвями власти. Исключений быть не должно. В связи с этим мы, безусловно, принимаем к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора НАБУ", - заявили в Офисе и добавили, что КС принял решение которое полностью соответствует его компетенции.

В ОП отметили, что согласно решению КС, "непродуманная, поспешная, а часто - спекулятивная" практика кадровых назначений предшественников привела к необходимости "принять конкретное правовое решение о неконституционности".

"Понимаем также, что КС дает оценку именно тогдашним управленческим решением относительно кадровых назначений, а не оценку качества работы самого органа", - говорится в заявлении.

В представительстве главы государства отметили, что сам факт неконституционности назначения директора НАБУ, по мнению КС, не отменяет действия и способности самого ведомства.

"В связи с этим решением Конституционного Суда и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя. Выражаем абсолютную уверенность в том, что НАБУ обязательно останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и существенно улучшит качество государственной антикоррупционной политики", - добавили в ОП.

При этом в Офисе не сомневаются, что "директорат НАБУ организует работу сегодня так, чтобы были учтены все новые правовые обстоятельства, а оперативная и следственная деятельность не останавливалась в связи с уточнением организационной структуры и ее согласованию с Конституцией Украины".

"Для нас крайне важен только один приоритет - жесткая и непримиримая борьба с коррупцией на всех уровнях с обязательным результатом", - резюмировал Офис.

Напомним, Конституционный суд Украины (КС) опубликовал принятое в пятницу, 28 августа, решение признании неконституционным указа от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В суд по поводу законности назначения обращались несколько депутатов, в том числе "слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский, Виктор Медведчук из "Оппоплатформы" и другие. Они посчитали, что экс-президент Петр Порошенко, назначив директора НАБУ в апреле 2015 года, вышел за рамки своих конституционных полномочий, в результате Конституционный суд удовлетворил их ходатайство.

"Страна" уже подробно анализировала, что это значит.