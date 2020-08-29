В субботу, 29 августа, стало известно о смерти генерального директора компании Bonduelle Жерома Бондюэля. Его насмерть сбил автомобиль, когда он с женой и друзьями катался на велосипеде в городе Лилль.

Об этом сообщает BFMTV.

Уточняется, что прибывшие на место инцидента спасатели и врачи не смогли спасти жизнь бизнесмена. Виновник скрылся с места инцидента. На момент трагедии ему было 50 лет.

Продукция компании "Бондюэль" представлена далеко за пределами Франции, хотя и продается под брендом Cassegrain.

Напомним, сегодня также стало известно о смерти популярного голливудского актера Чедвика Боузмана, который сыграл главную роль в фильме Marvel "Черная пантера". Причиной стал рак толстой кишки.

Также "Страна" рассказывала, что тяжеловес Bellator Федор Емельяненко сообщил о том, что в результате осложнений от коронавируса скончался его тренер Владимир Воронов.