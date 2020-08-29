В Крыму на 72-м году жизни в Симферополе скончался бывший вице-премьер в правительстве Николая Азарова, экс-посол Украины в Беларуси и многолетний глава Луганского облсовета Виктор Тихонов. Политик умер от воспаления легких.

Об этом "Стране" сообщил один из его близких знакомых.

Виктор Михайлович Тихонов родился в селе Щетово Антрацитовского района в Ворошиловградской (Луганской) области. С 1995 по 1998 был первым заместителем председателя Луганской областной государственной администрации, а с 1998 по 2006 бывл главой Луганского облсовета.

Тихонов был народным депутатом Верховной Рады V-VII созывов, до лета 2014 года входил в фракцию "Партии Регионов". С 11 марта 2010 занял пост вице-премьер-министра Украины по вопросам региональной политики в правительстве Николая Азарова. 9 декабря 2010 года стал вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С августа 2011 по ноябрь 2012 года Тихонов был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Беларусь.

Напомним, в четверг, 27 августа, скончался первый мэр Львова Василий Шпицер, занимавший должность председателя Львовского городского совета и горисполкома с 1990 по 1994 год. Ему было 72 года.

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