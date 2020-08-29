Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения одному из нападавших на автобус "Патриотов За Жизнь". Он останется в СИЗО до 25 октября без права залога.

Об этом в субботу, 29 августа, стало известно из прямой трансляции из зала суда.

Главе Киевской региональной организации "Национального корпуса" Сергею Тамарину этот вердикт не понравился. Он заявил, что "судья не слышит улицу и действует против закона".

Напомним, вечером 27 августа на трассе под Харьковом члены "Нацкорпуса" расстреляли автобус с людьми из организации "Патриоты за жизнь", возглавляемой нардепом Ильей Кивой.

По горячим следам банду нападавших задержала полиция. "Страна" рассказывала, что известно об участниках расстрела на трассе. Подавляющее большинство из них связано с праворадикальной организацией "Национальный корпус".

Когда стало известно, что дело будет рассматривать Киевский суд Харькова, в "Национальном корпусе" начали собирать группу поддержки. На данный момент здание суда ограждено железным забором, а националистов внутрь не пустили. Вокруг территории здания суда дежурят отряды правоохранителей.