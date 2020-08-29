У Минздрава Украины нет отдельных рекомендаций для проведения занятий в группах "продленного дня" в условиях эпидемии коронавируса. При этом учителя должны обеспечить выполнение всех эпидемиологических мер в таком формате обучения.

Об этом в субботу, 29 августа, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"Министерство здравоохранения в своих рекомендациях никоим образом не ограничивало занятия в группах продленного дня. Если руководитель заведения в состоянии обеспечить все рекомендации, которые были предоставлены для образовательного процесса, никаких препятствий относительно групп продленного дня у нас не существует", - сказал министр.

Слова Степанова о работе групп "продленного дня" с 12:15. Видео: Facebook/ Минздрав

Напомним, вчера в Минздраве рассказали, при каких условиях начнут работать украинские школы с 1 сентября и в каких помещениях нужны маски. Примечательно, что учителя будут обязаны менять маски каждые три часа, в то время, как детям хватит и одной в день, но на уроках их можно будет снимать.

Ранее мы публиковали список городов и населенных пунктов, в которых учебный год не начнется в привычном формате.