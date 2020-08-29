Президент России Владимир Путин заявил, что признает легитимность президентских выборов в Беларуси.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия-1", передает "Интерфакс".

"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но я, у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны", - сказал он.

В то же время Путин уточнил, что выходит из того, что "выборы состоялись".

"Мы, я сразу это сделал, мы признали их легитимность. И, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Всё", - рассказал он.

Как сообщала "Страна", на упомянутой встрече главы МИД стран ЕС договорились расширить санкции против Беларуси.

Мы также приводили реакцию Александра Лукашенко на готовящиеся против республики санкции.