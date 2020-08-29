После принятия скандального законопроекта "О медиа" в Верховной Раде на следующей неделе власти начнут процесс закрытия телеканала "112 Украина", на который уже долгое время оказывается давление.

Об этом в субботу, 29 августа, сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

"Власти решили сменить тактику давления на телеканал 112, - пишет телеграм-канал. - Прежний путь (арестовать активы канала и передать в управление АРМА) признан негодным. С наскока решить вопрос не получилось (суд отказал) и процесс ушел в длинную историю.

Поэтому теперь, как сообщили "Стране" источники в "Слуге народа", избрана несколько иная тактика, которая состоит из двух частей.

Первое – наслать новые проверки на канал и выписать новые предупреждения (и это уже происходит).

Второе – принять репрессивный законопроект "О медиа". По данным "Страны" его собираются выставить на голосование в первом чтении в Раде уже на следующей неделе, а затем, по ускоренной процедуре, принять и во втором.

Авторы этого законопроекта неоднократно заявляли, что он ничего не меняет в жизни телеканалов. Но это не так. Как минимум одно существенное новшество есть. Это – изменения в ряд украинских законов, которыми вводится ускоренная процедура рассмотрения иска об отзывы лицензий телеканалов.

Поясним почему это важно. Сейчас Нацсовет, вынеся два и более предупреждения телеканалу, может обратиться в суд с просьбой об отзыве лицензии. Но эта процедура очень долгая. К примеру, осенью прошлого года Нацсовет подал иск в суд об отзыве лицензии телеканала NewsOne. Однако дело до сих пор не прошло даже первую инстанцию.

Если закон о медиа примут, то процедура рассмотрения таких исков резко ускорится и весь процесс может уложиться в месяц-два.

Поэтому сейчас Нацсовет форсирует вынесение новых предупреждений, а Верховную Раду будут нагибать на принятие закона о медиа в самое ближайшее время.

Но остается надежда, что у депутатов, в том числе и имеющим отношение к владельцам самых разных телеканалов, хватит ума не голосовать за репрессивный закон", - отмечает телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, Нацсовет планирует провести очередную внеплановую проверку на телеканале "112 Украина", который не раз заявлял о рейдерских атаках. Данная проверка связана с прозвучавшими в эфире заявлениями Петра Симоненко о необходимости выполнения Украиной Минских соглашений. На телеканале заявляют, что решение Нацсовета является частью действий власти по попытке рейдерского захвата телеканала.

Ранее мы писали, что канал "112-Украина" уже попытались арестовать через суд. Активы телекомпании хотели заблокировать СБУ и прокуратура. После чего передать в управление Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Однако у них не получилось это сделать. Подробнее о ситуации можно почитать в нашем материале.