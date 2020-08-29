В Беларуси с первого сентября будет повышен размер пошлин на экспорт нефти и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Соответствующий указ опубликован в субботу, 29 августа, на Национальном правовом интернет-портале.

Так, с первого сентября пошлина на сырую нефть составит 47,5 доллара за одну тонну. Сейчас же размер показателя находится на уровне 46,9 долларов.

А вот пошлины на прямогонный бензин будет повышен с 25,7 долларов до 26,1 доллара за тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты пошлина повысится с 14 до 14,2 доллара за тонну.

Точно такая же пошлина установлена и в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Напомним, на прошлой неделе мировая цена на нефть начала падать на фоне опасений инвесторов о падении спроса.

Также сообщалось, что нефть теряет в цене после роста напряженности между Вашингтоном и Пекином.