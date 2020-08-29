Как известно, существуют способы замедлить старение, однако избежать его невозможно. Российский ученый Алексей Москалев назвал три переломных момента в старении организма человека с биологической точки зрения.

Об этом в субботу, 29 августа, пишет РИА Новости.

По словам геронтолога и члена-корреспондента Российской академии наук, первый "перелом" приходится на возраст в 45 лет - именно тогда завершается реализация репродуктивной функции.

Второй этап наступает уже в 60 лет, когда деление клеток и регенерация тканей замедляются настолько, что поддержание жизненно важных функций существенно нарушается.

"В результате у человека формируется в среднем около трех хронических заболеваний", - сказал исследователь.



Затем в 75 лет приходит в негодность внеклеточный матрикс, а именно внеклеточные структуры ткани. По этой причине человек теряет защитные барьеры и у него число хронических заболеваний в среднем увеличивается до семи.



"Это средние цифры, и они во многом зависят от образа жизни человека. Играют роль питание, физические тренировки, уровень стресса и способность управлять им, экологическая обстановка. Также важна ранняя диагностика и своевременность начала лечения хронических заболеваний", - резюмировал Москалев.

Напомним, недавно британские ученые выяснили, что пожилые люди, которые увлекаются искусством и регулярно ходят в музеи и театры, живут дольше. Причем продолжительности жизни увеличивается в независимости от социального статуса и благосостояния.

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