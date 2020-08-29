Турция проведет артиллерийские учения в Восточном Средиземноморье на фоне обострения конфликта с Грецией из-за сейсморазведки в спорном районе шельфа.

Об этом в субботу, 29 августа, информирует РИА Новости.

Сообщается, что сегодня Турция выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении учений с 29 августа до 11 сентября в Средиземном море. Капитанам судов рекомендуется избегать посещения района учений.

Напомним, 13 августа греческий и турецкий фрегаты Limnos и Kemalreis "соприкоснулись" в спорном районе Восточного Средиземноморья, где турецкое исследовательское судно Oruc Reis ведет сейсморазведку. В свою очередь Евросоюз обвинил Турцию в эскалации конфликта с Грецией.

В связи с обострением отношений этих стран Франция направила в Средиземноморье свой фрегат.

Ранее мы сообщали, что Греция заявила о проведении военных учений со стрельбами на границе с Турцией.