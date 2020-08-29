На утро субботы, 29 августа, в Киеве подтвердились 265 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 12 984 человек.

Об этом сообщил столичный градоначальник Виталий Кличко у себя на странице в Telegram.

"Количество больных коронавирусом в Киеве и дальше продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 265 человек. В частности, у 19 детей. Шесть больных умерли. Всего коронавирус забрал жизни 193 киевлян", - говорится в сообщении.

Так, за сутки коронавирусом заразились:

129 женщин (от 19 до 78 лет);

117 мужчин (от 19 до 81 года);

10 девочек (от 4 до 17 лет);

9 мальчиков (от 2 до 12 лет).

Кроме того, по словам Кличко, коронавирус подтвердился у 11 медиков. В больницы пришлось госпитализировать 48 пациентов. Выздоровели за последние 24 часа 159 людей.

Больше всего зараженных в Дарницком районе – 50 новых случаев. В Днепровском районе подтвердились 40 случаев заболевания, а в Деснянском районе 34 факта заражения.

Вчера Киев установил антирекорд по количеству суточных смертей от коронавируса. Скончались девять человек. Всего болезнь тогда подтвердилась у 251 человека.

Также "Страна" писала, что Кличко допустил повторное закрытие метро в Киеве на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.