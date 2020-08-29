В Борисполе мужчина похитил 4-летнюю девочку, пока ее мама платила на АЗС. Оперативное видео момента преступления
В Борисполе 29-летний местный житель похитил 4-летнюю девочку, пока ее мать расплачивалась за бензин на автозаправке. Полиция вернула ребенка родителям, преступнику грозит 5 лет тюрьмы.
Об этом в субботу, 29 августа, информирует пресс-служба полиции Киевской области.
Так, около 20:00 28 августа в полицию поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции в Борисполе мужчина воспользовался тем, что женщина отвлеклась от дочери, расплачиваясь за топливо, и похитил ребенка. Преступник посадил девочку в машину и скрылся в неизвестном направлении.
С целью розыска и задержания мужчины была введена специальная операция, которая успешно завершилась в течение двух часов. Злоумышленником оказался 29-летний житель Борисполя, его задержали по ст. 208 УПК и поместили в СИЗО. Девочку вернули родителям целой и невредимой.
Позже злоумышленник признался полицейским, что похитил ребенка с преступными намерениями, однако какими именно правоохранители не уточнили.
"По факту похищения ребенка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. После проведения всех необходимых следственных действий события будет предоставлена дополнительная правовая квалификация", - заявили в полиции.
Видео: YouTube/ Национальная полиция
Напомним, недавно в Киеве биологическая мать выкрала из детдома трехлетнюю дочку, от которой она отказалась после ее рождения.
Ранее мы писали, что в Киеве женщина пыталась похитить чужого ребенка. Инцидент произошел на станции метро "Лукьяновская". Жертвой преступления едва не стал 5-летний мальчик.