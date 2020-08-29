В Борисполе 29-летний местный житель похитил 4-летнюю девочку, пока ее мать расплачивалась за бензин на автозаправке. Полиция вернула ребенка родителям, преступнику грозит 5 лет тюрьмы.

Об этом в субботу, 29 августа, информирует пресс-служба полиции Киевской области.

Так, около 20:00 28 августа в полицию поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции в Борисполе мужчина воспользовался тем, что женщина отвлеклась от дочери, расплачиваясь за топливо, и похитил ребенка. Преступник посадил девочку в машину и скрылся в неизвестном направлении.

С целью розыска и задержания мужчины была введена специальная операция, которая успешно завершилась в течение двух часов. Злоумышленником оказался 29-летний житель Борисполя, его задержали по ст. 208 УПК и поместили в СИЗО. Девочку вернули родителям целой и невредимой.

Позже злоумышленник признался полицейским, что похитил ребенка с преступными намерениями, однако какими именно правоохранители не уточнили.

"По факту похищения ребенка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. После проведения всех необходимых следственных действий события будет предоставлена ​​дополнительная правовая квалификация", - заявили в полиции.

Видео: YouTube/ Национальная полиция

Напомним, недавно в Киеве биологическая мать выкрала из детдома трехлетнюю дочку, от которой она отказалась после ее рождения.

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