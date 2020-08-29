В Харькове суд избирает меру пресечения членам Нацкорпуса, которые расстреляли автобус с людьми. Видео
В субботу, 29 августа, Киевский суд в Харькове проводит заседание по делу членов "Национального корпуса", которые напали на автобус с активистами движения "Патриоты за жизнь".
Прямую трансляцию из зала суда радикалы ведут на YouTube.
Сейчас здание суда оградили железным забором, а самих представителей организации внутрь не пустили. Вокруг территории здания суда дежурят отряды правоохранителей.
Несмотря на это, националисты собрались возле здания и выступили с речью о том, что членов их движения необходимо освободить. Вместе с собой они взяли флаги Украины и движения "Правый сектор". В ходе выступления они включали гимн страны.
Киевский суд в Харькове рассматривает дело членов "Нацкорпуса". Видео: YouTube/Национальный корпус
Напомним, вечером 27 августа на трассе под Харьковом члены "Нацкорпуса" расстреляли автобус с людьми из организации "Патриоты за жизнь", возглавляемой Ильей Кивой.
По горячим следам банду нападавших задержала полиция. "Страна" рассказывала, что известно об участниках расстрела на трассе. Подавляющее большинство из них связано с "Нацкорпусом".
Когда стало известно, что дело будет рассматривать Киевский суд Харькова, в "Национальном корпусе" начали собирать группу поддержки.