В субботу, 29 августа, Киевский суд в Харькове проводит заседание по делу членов "Национального корпуса", которые напали на автобус с активистами движения "Патриоты за жизнь".

Прямую трансляцию из зала суда радикалы ведут на YouTube.

Сейчас здание суда оградили железным забором, а самих представителей организации внутрь не пустили. Вокруг территории здания суда дежурят отряды правоохранителей.

Несмотря на это, националисты собрались возле здания и выступили с речью о том, что членов их движения необходимо освободить. Вместе с собой они взяли флаги Украины и движения "Правый сектор". В ходе выступления они включали гимн страны.

Киевский суд в Харькове рассматривает дело членов "Нацкорпуса". Видео: YouTube/Национальный корпус

Напомним, вечером 27 августа на трассе под Харьковом члены "Нацкорпуса" расстреляли автобус с людьми из организации "Патриоты за жизнь", возглавляемой Ильей Кивой.

По горячим следам банду нападавших задержала полиция. "Страна" рассказывала, что известно об участниках расстрела на трассе. Подавляющее большинство из них связано с "Нацкорпусом".

Когда стало известно, что дело будет рассматривать Киевский суд Харькова, в "Национальном корпусе" начали собирать группу поддержки.