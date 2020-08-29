В США и не только разгорелись споры вокруг подростка Кайла Риттенхауса, который застрелил двух членов движения Black Lives Matter во время уличных беспорядков.

Одни считают его убийцей - и с ними в общем-то солидарна полиция, взявшая его под стражу. Другие говорят, что 17-летний Кайл не побоялся сопротивляться "погромщикам" из BLM и реализовал право на самозащиту.

Разбирались в этой истории.

Выстрелы в Кеноше

Инцидент произошел в городе Кеноша штата Висконсин на севере страны.

23 августа там вспыхнули массовые беспорядки после того, как полиция стреляла в чернокожего Джейкоба Блейка. Он вмешался в конфликт двух женщин и пытался их разнять. Копы вмешались и семь раз выстрелили афроамериканцу в спину - когда тот, не подчиняясь их приказам, пошел к своей машине.

Когда Блейк открыл дверь от автомобиля, полицейский всадил ему в спину семь пуль. Все это происходило на глазах его малолетних детей, которые сидели в автомобиле. Блейк жив, но находится в тяжелом состоянии.

Видео облетело соцсети. Вспыхнули беспорядки, в городе начали жечь коммунальный транспорт, отделение полиции забросали коктейлями Молотова, подожгли несколько зданий. По запросу местного мэра президент Дональд Трамп послал в город Нацгвардию.

На третью ночь протестов погибли двое участников акций - их застрелил 17-летний Кайл Риттенхаус. Есть видео инцидента.

На нем вооруженный винтовкой подросток убегает от активистов BLM, которые догоняют его и пытаются ударить. Кайл падает на землю, на него бросаются преследователи, но он начинает стрелять по ним. Один из нападавших остается лежать на земле, остальные бросаются врассыпную.

Риттенхаус поднимается и начинает идти в сторону, откуда к месту происшествия едет полиция. Периодически он поворачивается в сторону активистов BLM и делает выстрелы. Затем поднимает руки и сигнализирует копам, где он находится, но они проезжают мимо, чтобы оказать помощь лежащим на земле.

Из активистов к нему больше никто не приближается.

Позже появилось видео с другого ракурса. Видно, что возле сидящего на земле подростка движется человек с пистолетом, которому Кайл стреляет в руку.

Газета New York Times утверждает, что было несколько эпизодов стрельбы - и что стрелял не только Риттенхаус. Что пистолет был у одного из нападавших.

Сначала подростка преследовала группа людей. Раздался выстрел со стороны неизвестного. Кайл обернулся на звук, и на него попытались напасть. После чего Риттенахус выстрелил четыре раза в голову нападавшему.

Второй эпизод, как пишет издание, произошел, когда Риттенхаус, убегая, упал и начал отстреливаться от троих. Он стрелял как минимум четыре раза, причем слышалось еще несколько выстрелов, но непонятно, Кайл это вел огонь или кто-то еще.

По данным полиции, в результате стрельбы двое человек погибли, еще один в больнице с ранениями. А Кайл Риттенхаус взят под стражу. Причем, не в Кеноше, а в Антиохии - соседнем городке штата Иллинойс, куда успел уехать после инцидента.

Как оказалось, ранее он прибыл оттуда в Кеношу с винтовкой, чтобы защищать город от протестов.

Что известно о 17-летнем стрелке

За несколько минут до инцидента Кайл записал видео, на котором заявил, что собирается "помогать людям".

"Часть моей работы — также помогать людям. Если кто-то ранен, я попадаю в опасную ситуацию. Вот почему у меня есть винтовка: потому что, очевидно, я могу защитить себя. Но у меня также есть аптечка", - сказал Риттенхаус в интервью сайту Kenosha Guard, который накануне призывал неравнодушных жителей города выйти с оружием в руках для защиты своего имущества от погромов BLM.

Издание The New York Times после ареста Кайла изучило его страницы в соцсетях.

"Многочисленные посты в социальных сетях выражают поддержку движениям, которые выступают за американских правоохранителей. Его сообщения указывают на любовь к огнестрельному оружию, размещенные им видео показывают, как Риттенхаус стреляет по мишеням, позирует с огнестрельным оружием и коллекционирует его", - утверждает газета.

Издание пишет, что в Кеношу подросток приехал по собственной воле - охранять от BLM-активистов здания и магазины. Начальник полиции Иллинойса заявил, что ранее он был кадетом полиции и входил в так называемое "народное ополчение" - это программа, которая позволяет потом устроиться на работу в полицию.

Также он поддерживал Дональда Трампа и движение Blue Lives Matter в защиту полиции. У него много фотографий в форме. Также он известен как курсант противопожарной безопасности.

Теперь 17-летнего парня, который убил двух человек во время массовых беспорядков BLM, будут судить.

Дискуссия о виновности Кайла

В США разгорелись споры. Многие считают - он действовал в порядке самообороны, которая, не исключено, что была превышена. Однако пока известно лишь то, что подростка с ружьем преследовали сторонники BLM и пытались как минимум избить.

Впрочем, ряд СМИ подают эту историю так, будто Риттенхаус шел и поливал улицу огнем.

Шире этот вопрос ставится так: имеют ли вообще американцы право на вооруженную самозащиту, если кто-то незаконным порядком покушается на их имущество? В Кеноше к тому времени начались реальные погромы. Кайл, по некоторым данным, охранял одно из зданий.

Сторонники молодого человека основали фонд для сбора средств ему на адвоката и на залог. Сбор денег был объявлен на известном сервисе Gofundme - но ресурс вскорости удалил объявление.

Это вызвало возмущение фанатов Риттенхауса, которые заявили, что фонды в пользу BLM никто не удаляет.

Официально же ему предъявили обвинение в умышленном убийстве первой степени. Потом обвинение дополнили угрозами общественной безопасности. Ему по этим статьям грозит пожизненное заключение.

Уже состоялся первый суд, на котором защита Кайла просила не экстрадировать его в штат Висконсин, где произошли убийства. Суд отложил экстрадицию на месяц - до 25 сентября.