Министерство здравоохранения Украины опубликовало карту распространения коронавируса по состоянию на утро субботы, 29 августа.

Соответствующий пост был опубликован на странице ведомства в Facebook.

Так, по состоянию на утро подтвердились 2 481 новый случай заражения. Всего было проведено 1 516 712 тестирований методом ПЛР.

Отметим, что самый большой прирост в Киеве, за столицей идут Харьковской и Тернопольская области.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 29 августа:

Винницкая обл-3872 (+72)

Волынская обл-5370 (+50)

Днепропетровская обл - 2236 (+74)

Донецкая обл - 1369 (+51)

Житомирская обл-3155 (+92)

Закарпатская обл-7385 (+83)

Запорожская обл — 1520 (+33)

Ивано-Франковская обл — 8843 (+182)

Кировоградская обл-795 (+5)

Киев — 12984 (+265)

Киевская обл-5489 (+92)

Львовская обл — 14168 (+190)

Луганская обл - 295 (+21)

Николаевская обл - 1118 (+41)

Одесская обл — 6921 (+170)

Полтавская обл-738 (+33)

Ровенская обл-9019 (+98)

Сумская обл - 1398 (+37)

Тернопольская обл-5705 (+227)

Харьковская обл-8691 (+247)

Херсонская обл-386 (+12)

Хмельницкая обл-2297 (+103)

Черновицкая обл-9997 (+142)

Черкасская обл - 1482 (+92)

Черниговская обл — 1745 (+69)

Напомним, сегодня Украина установила новый антирекорд по количеству обнаруженных зараженных - заболели 2 481 человек.

Также "Страна" рассказывала, что киевский мэр Виталий Кличко допустил повторное закрытие метро из-за ситуации с коронавирусом.