Минздрав показал карту коронавируса по регионам, самый большой прирост в Киеве. Данные на 29 августа
Министерство здравоохранения Украины опубликовало карту распространения коронавируса по состоянию на утро субботы, 29 августа.
Соответствующий пост был опубликован на странице ведомства в Facebook.
Так, по состоянию на утро подтвердились 2 481 новый случай заражения. Всего было проведено 1 516 712 тестирований методом ПЛР.
Отметим, что самый большой прирост в Киеве, за столицей идут Харьковской и Тернопольская области.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 29 августа:
- Винницкая обл-3872 (+72)
- Волынская обл-5370 (+50)
- Днепропетровская обл - 2236 (+74)
- Донецкая обл - 1369 (+51)
- Житомирская обл-3155 (+92)
- Закарпатская обл-7385 (+83)
- Запорожская обл — 1520 (+33)
- Ивано-Франковская обл — 8843 (+182)
- Кировоградская обл-795 (+5)
- Киев — 12984 (+265)
- Киевская обл-5489 (+92)
- Львовская обл — 14168 (+190)
- Луганская обл - 295 (+21)
- Николаевская обл - 1118 (+41)
- Одесская обл — 6921 (+170)
- Полтавская обл-738 (+33)
- Ровенская обл-9019 (+98)
- Сумская обл - 1398 (+37)
- Тернопольская обл-5705 (+227)
- Харьковская обл-8691 (+247)
- Херсонская обл-386 (+12)
- Хмельницкая обл-2297 (+103)
- Черновицкая обл-9997 (+142)
- Черкасская обл - 1482 (+92)
- Черниговская обл — 1745 (+69)
Напомним, сегодня Украина установила новый антирекорд по количеству обнаруженных зараженных - заболели 2 481 человек.
Также "Страна" рассказывала, что киевский мэр Виталий Кличко допустил повторное закрытие метро из-за ситуации с коронавирусом.
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