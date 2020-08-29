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Министерство здравоохранения Украины опубликовало карту распространения коронавируса по состоянию на утро субботы, 29 августа.

Соответствующий пост был опубликован на странице ведомства в Facebook.

Так, по состоянию на утро подтвердились 2 481 новый случай заражения. Всего было проведено 1 516 712 тестирований методом ПЛР.

Отметим, что самый большой прирост в Киеве, за столицей идут Харьковской и Тернопольская области. 

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 29 августа:

  • Винницкая обл-3872 (+72)
  • Волынская обл-5370 (+50)
  • Днепропетровская обл - 2236 (+74)
  • Донецкая обл - 1369 (+51)
  • Житомирская обл-3155 (+92)
  • Закарпатская обл-7385 (+83)
  • Запорожская обл — 1520 (+33)
  • Ивано-Франковская обл — 8843 (+182)
  • Кировоградская обл-795 (+5)
  • Киев — 12984 (+265)
  • Киевская обл-5489 (+92)
  • Львовская обл — 14168 (+190)
  • Луганская обл - 295 (+21)
  • Николаевская обл - 1118 (+41)
  • Одесская обл — 6921 (+170)
  • Полтавская обл-738 (+33)
  • Ровенская обл-9019 (+98)
  • Сумская обл - 1398 (+37)
  • Тернопольская обл-5705 (+227)
  • Харьковская обл-8691 (+247)
  • Херсонская обл-386 (+12)
  • Хмельницкая обл-2297 (+103)
  • Черновицкая обл-9997 (+142)
  • Черкасская обл - 1482 (+92)
  • Черниговская обл — 1745 (+69)

Минздрав опубликовал карту распространения коронавируса по регионам. Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Напомним, сегодня Украина установила новый антирекорд по количеству обнаруженных зараженных - заболели 2 481 человек.

Также "Страна" рассказывала, что киевский мэр Виталий Кличко допустил повторное закрытие метро из-за ситуации с коронавирусом.

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