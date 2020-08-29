В шведском городе Мальме вспыхнули массовые акции протестов и беспорядки в связи с недавним сожжением Корана членами праворадикальной партии "Жесткий курс".

Об этом информирует портал SV News.

По данным правоохранителей, в митингах приняли участие около 300 человек. Сообщается, что люди вышли на главные улице района и полностью перегородили дорожное движение. Произошли столкновения демонстрантов с полицейскими, митингующие забрасывали правоохранителей бутылками, камнями и фейерверками. Были повреждены несколько полицейских машин и как минимум одна машина спасательной службы.

Журналисты с места событий сообщили, что на улице Амиралстаган произошел пожар, протестующие жгли шины и мусор. Также сгорело несколько автомобилей в этом районе.

Huge fires [of tires it seems] now being set in the streets of #Malmo, #Sweden after the Quran was burnt by the "Stram kurs" group. #Rosengård pic.twitter.com/MZFO2oYwZT — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 28, 2020

В связи с беспорядками полиция задержала около 20 человек, информации о пострадавших пока нет.

Несколько дней назад уличный художник Дан Парк, ранее судимый за разжигание межнациональной розни, обратился к городским властям за разрешением на проведение перед Исламским центром в Розенгарде манифестации на тему "последствий исламизации Скандинавии".

Акционист планировал сжечь Коран во время пятничной молитвы мусульман в присутствии лидера датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана. Однако это мероприятие запретила полиция, через некоторое время решение правоохранителей подтвердил и суд.

Самого Расмуса Палудана, который направлялся в Швецию, задержали на границе и на два года запретили въезд в страну. Тем не менее сожжение Корана членами его партии все же состоялось в промышленной зоне Эмильсторп района Розенгард.

This is why the city of #Malmo is rioting; a member of the “Stram Kurs” group lit the Quran on fire. #Sweden pic.twitter.com/qxA7m40zp6 — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 28, 2020

Напомним, недавно в Лондоне праворадикалы устроили столкновения с полицией и стреляли в нее из фейерверков.

Ранее "Страна" писала, что Facebook и Instagram заблокировали сотни аккаунтов праворадикалов, которые координировали свои действия в этих социальных сетях.