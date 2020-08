В шведском городе Мальме вспыхнули массовые акции протестов и беспорядки в связи с недавним сожжением Корана членами праворадикальной партии "Жесткий курс".

Об этом информирует портал SV News.

По данным правоохранителей, в митингах приняли участие около 300 человек. Сообщается, что люди вышли на главные улице района и полностью перегородили дорожное движение. Произошли столкновения демонстрантов с полицейскими, митингующие забрасывали правоохранителей бутылками, камнями и фейерверками. Были повреждены несколько полицейских машин и как минимум одна машина спасательной службы.

Журналисты с места событий сообщили, что на улице Амиралстаган произошел пожар, протестующие жгли шины и мусор. Также сгорело несколько автомобилей в этом районе.

Huge fires [of tires it seems] now being set in the streets of #Malmo, #Sweden after the Quran was burnt by the "Stram kurs" group. #Rosengård pic.twitter.com/MZFO2oYwZT