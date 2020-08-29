В День памяти защитников Украины Зеленский почтил погибших военных. Видео
В субботу, 29 августа, в День памяти защитников Украины президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях памяти военных.
Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.
"Президент Владимир Зеленский принимает участие в мероприятиях по чествованию памяти воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на мероприятиях по чествованию памяти также присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и министр внутренних дел Арсен Аваков.
Зеленский почтил память военных. Видео: facebook.com/president.gov.ua
Напомним, три украинца получили звания Героев Украины. Орденом "Золотая Звезда" награждены морской пехотинец Вячеслав Кубрак (посмертно), генконструктор - гендиректор ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" Олег Коростелев, а также поэт, драматург и народный артист Юрий Рыбчинский.
Также на День независимости президент Владимир Зеленский рассказал, что на Донбассе потерь нет уже 28 дней.