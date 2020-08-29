В субботу, 29 августа, в День памяти защитников Украины президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях памяти военных.

Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

"Президент Владимир Зеленский принимает участие в мероприятиях по чествованию памяти воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на мероприятиях по чествованию памяти также присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Зеленский почтил память военных. Видео: facebook.com/president.gov.ua

Напомним, три украинца получили звания Героев Украины. Орденом "Золотая Звезда" награждены морской пехотинец Вячеслав Кубрак (посмертно), генконструктор - гендиректор ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" Олег Коростелев, а также поэт, драматург и народный артист Юрий Рыбчинский.

Также на День независимости президент Владимир Зеленский рассказал, что на Донбассе потерь нет уже 28 дней.